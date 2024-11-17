Хотя на фронте в Украине Bayraktar TB2 уже почти не применяются, у них до сих пор остается своя ниша.

Хорватия намерена приобрести у Турции партию беспилотников Bayraktar TB2, которые хорошо проявили себя на начальном этапе полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет издание Breaking Defense.

По словам министра обороны Хорватии, за "полный пакет" страна заплатит 95 млн долларов. В "пакет", кроме шести беспилотников с камерами для разведки и базовым комплектом вооружения, также включены диспетчерский пункт, две станции управления и контроля, тренажер, а также запасные части.

Таким образом, один "Байрактар" со всеми необходимыми вспомогательными системами обойдется Хорватии в среднем в 15,8 млн долларов.

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Эксперты украинского военно-аналитического портала Defense Express призывают не удивляться тому, что европейцы решили приобрести эти беспилотники несмотря на потерю их эффективности в условиях российско-украинской войны.

"Хорватия, судя по всему, рассматривает Bayraktar TB2 прежде всего как разведывательное средство, которое может смотреть "вглубь" на десятки километров. В конце концов, как ранее отмечали в ГУР МОУ, этот дрон действительно имеет мощную оптическую станцию и, например, в ГУР его и сегодня используют для разведки над акваторией Черного моря", - пишут аналитики.

В Defense Express также добавили, что Bayraktar TB2 является перспективным носителем дальнобойных ракет. Еще в прошлом году в Турции должны были запустить в серийное производство крылатую мини-ракету Kemankes с дальностью действия в 200 км.

"Байрактары" потеряли эффективность в Украине

Как писал УНИАН, еще год назад украинские военные признавали, что турецкие тяжелые дроны Bayraktar TB2, которые хорошо себя показали в первые месяцы полномасштабной войны, со временем потеряли свою эффективность. Если раньше их использовали в том числе и для нанесения ударов по наземным целям, то потом они перешли исключительно в разряд разведывательных аппаратов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что уменьшение эффективности этого беспилотника и как следствие потеря актуальности Bayraktar объясняется тем, что Россия выстроила эшелонированную систему ПВО, через которую такие большие и медленные дроны очень быстро сбиваются.

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