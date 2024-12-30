Ранее он заявлял, что хорватские солдаты не будут участвовать в войне в Украине, пока он занимает пост главы государства.

В Хорватии 29 декабря прошел первый тур президентских выборы, на которых побеждает нынешний глава страны Зоран Миланович, известный своими пророссийскими взглядами. По результатам экзит-полов он набрал уже более 50% голосов избирателей (по данным разных опросов – от 51,48 до 50,7%). Благодаря этому он может победить уже в первом туре.

Между тем известно, что кандидат от ХДС Драган Приморац набирает чуть более 19% голосов.

Президент в Хорватии не может накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Он также формально является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

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Хорватия и война в Украине

В течение своего пятилетнего срока Миланович конфликтовал с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем по вопросам внешней и государственной политики и яростно критиковал Европейский союз и НАТО за их поддержку Украины.

Ранее президент Хорватии выступал против приема Финляндии и Швеции в НАТО, а также против обучения украинских войск в Хорватии в рамках усилий ЕС.

Миланович также заявил, что хорватские солдаты не будут участвовать в войне в Украине, пока он занимает пост главы государства.

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