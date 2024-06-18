Лидеры продолжат обсуждение позднее, предположительно на следующей встрече 27-28 июня.

Лидеры ЕС на встрече в понедельник не поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок в качестве председателя Европейской комиссии, несмотря на заверения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, что они близки к соглашению. Об этом изданию Politico сообщили три дипломата ЕС.

"Сегодня не достигнуто никакого соглашения", - сказал журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель поздно вечером в понедельник после встречи лидеров.

Один из европейских дипломатов сказал, что хотя участники переговоров согласовали три имени, лидеры продолжат обсуждение позднее, предположительно на следующей встрече 27-28 июня.

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Как напоминает издание, после выборов в Европарламент сложился консенсус в отношении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии, португальца Антониу Кошту в качестве председателя Европейского совета, Роберты Метсолы в качестве главы Европарламента и Кайи Каллас в качестве главы внешнеполитического ведомства.

"Но надежды на быстрое заключение сделки испарились в понедельник вечером, так как Европейская народная партия, победившая на выборах в Европарламент, потребовала больше уступок и больше полномочий на высших должностях", - пишет издание.

Отмечается, что ЕНП поддержала назначение фон дер Ляйен и Метсолы, при этом предлоожила разделить срок полномочий главы Европейского совета на два отрезка по 2,5 года - и один из них достанется ЕНП.

Это, в свою очередь, вызвало раздражение социалистов и демократов, которые надеялись заполучить эту должность для Кошту. И переговоры зашли в тупик.

"Попросив мандат всего на 2,5 года, ЕНП создала огромную проблему для социалистов, которые были бы поставлены в сложное положение. Это будет трудно решить", сказал один из европейских чиновников.

Чиновник добавил, что нынешний глава евросовета Шарль Мишель не помогал в дискуссиях. "Вместо того чтобы помочь найти соглашение, он постоянно поднимал другие вопросы", - сказал чиновник.

По словам нескольких дипломатов ЕС, еще одной причиной провала переговоров стало то, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони была недовольна тем, как прошел вечер. Мелони, которая была одним из немногих лидеров, вышедших из европейских выборов с победой, была недовольна попытками других лидеров ЕС отстранить ее от переговоров.

Лидеры ЕС вновь соберутся в Брюсселе 27-28 июня, надеясь прийти к согласию по поводу руководителей блока до голосования по кандидатуре следующего председателя Комиссии в Европарламенте, которое намечено на середину июля.

Выборы в ЕС

Победа на выборах в Европарламент ультраправых партий в Германии и Франции может быть показателем растущей усталости Запада от войны в Украине, считают СМИ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы на 30 июня и 7 июля из-за поражения его команды на выборах в Европарламент.

Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что подаст в отставку после поражения на выборах.

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