Также названы другие фамилии топ-руководителей Евросоюза.

У эстонского премьер-министра Каи Каллас есть все шансы возглавить в новой Еврокомиссии службу по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Как пишет Politico со ссылкой на собственные источники в кругах европейской дипломатии, в Евросоюзе уже начинает проглядываться общий взгляд относительно кандидатов на ключевые должности в руководстве Евросоюза: Урсулу фон дер Ляйен оставят президентом Еврокомиссии, а Роберту Метсолу – во второй раз изберут президентом Европарламента.

Португальский экс-премьер Антониу Кошту считается вероятной кандидатурой на должность главы Европейского совета, которую сейчас занимает Шарль Мишель, а на должность главного европейского дипломата ЕС рассматривают премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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Относительно эстонского политика "меньше всего определенности", но есть большие шансы, что это будет именно Каллас – как яркий премьер из Восточной Европы. Как отметили источники издания, она выглядит очень хорошим выбором для европейских либералов. Сама Каллас говорила, что не против занять эту должность.

Изначально критики ее кандидатуры высказывались против из-за ее "ястребиной" позиции в отношении РФ. Они считали, что Каллас может сосредоточиться на проблемах Восточной Европы и оставит без внимания Ближний Восток и Африку. Но к настоящему времени эта точка зрения исчезла и сейчас есть мнение, что Каллас идеально подходит на эту должность с "географической, политической и дипломатической точек зрения".

По словам источников издания, более конкретные договоренности должны состояться на неформальном ужине лидеров стран-членов ЕС 17 июня. А вот формальная договоренность появится не раньше встречи лидеров 27-28 июня.

Помощь Украине от Эстонии

С начала полномасштабной войны Эстония выделила Украине военную помощь на сумму более чем 520 млн евро, что составляет примерно 1,4% от ВВП страны.

1 июня премьер Эстонии Кая Каллас призвала союзников усилить военную поддержку Украины, поскольку убеждена, что после победы Путин обратит свое внимание на страны Балтии.

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