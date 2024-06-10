Его партия набрала 5,6% на национальных выборах.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (партия Open Vld) объявил, что подаст в отставку после поражения на выборах.

Как пишет брюссельская газета Le Soir, заметно растроганный политик прокомментировал результаты парламентских выборов со слезами на глазах. После его речи прозвучали бурные аплодисменты и одобрительные возгласы.

"Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с поста премьер-министра. Но либералы сильны, мы вернемся", - сказал он. Видео дня

На национальных выборах его партия Открытые фламандские либералы и демократы набрала 5,6% голосов, N-VA (Новый фламандский альянс) - 17,4%, а VLAAMS BELANG (Фламандский интерес) - 14,4%.

Выборы в Европе: последние новости

Напомним, что ранее де Кроо заявлял о возможных попытках России вмешаться в выборы в Европарламент.

Как сообщал УНИАН, вечером президент Франции Эммануэль Макрон признал поражение его списка на выборах в Европарламент, заявив, что ультраправые партии "добиваются успехов повсюду на континенте".

Президент объявил о роспуске Национального собрания и назначил новые выборы на 30 июня и 7 июля.

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