"Показываем те голоса, которые они хотят": в минском избиркоме не могли решить, какой протокол вывесить (видео)

Член комиссии рассказал журналистам о колоссальном "вбросе" бюллетеней.

В минской средней школе № 203 избирательные комиссии двух участков оказались перед непростым выбором – стоит ли вывешивать протоколы с подтасованными результатами голосования.

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Как сообщает TUT.by, в редакцию поступило видео, снятое в школе вечером 9 августа. Члены комиссии участков №44 и 45 обсуждали вопрос о том, какой протокол показать людям, ждущим у участка.

«Давайте, принимайте решение, председатели. За вами люди стоят. (…) А что вы думали? Мы не люди?...», - говорит голос на записи.

«Вы в окно смотрели? Это же не шутки», — отмечает еще один голос. Вероятно, речь идет о людях, которые собрались под участком в ожидании протокола.

Кто-то из членов комиссии говорит, что «ему здесь жить», другой – наоборот, говорит, что его в этом районе не знают.

«Здесь показать реальные голоса, а в исполком сдать то, что они попросили. Мы живые люди, у нас семьи дома... Эти хотят своих голосов, те хотят своих», – предлагает мужской голос.

«Почему мы к вам пришли? Давайте этим людям показываем те голоса, которые они хотят.. Власть не может обеспечить нам защиту. Это реально», - продолжает он.

В итоге собравшиеся решили проголосовать, стоит ли вывешивать реальные результаты голосования. Один человек воздержался, остальные проголосовали «за».

Один из членов избирательной комиссии участка № 44 рассказал журналистам, что во время досрочного голосования вывешивался правдивый протокол, в нем была отражена реальная явка избирателей с 4 по 8 августа — 150 человек. Но утром 9 августа там уже было 758 человек.

Голоса мы посчитали, но в протокол внесли данные, не соответствующие действительности, потому что с учетом колоссального вброса явка получилась бы 130−150%... В протоколе, который мы разместили, правдиво только то, что победила Тихановская. Когда открыли урну для досрочного голосования, там 99% голосов было за Лукашенко, а вот по бюллетеням из основной урны ситуация была другой. За Лукашенко с натяжкой 10%, за Тихановскую — 85%. Остальные набрали незначительно», - рассказал собеседник журналистов.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций.

13 августа их начали выпускать из изоляторов. По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Автор: Дмитрий Захаров