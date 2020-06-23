Последний забег Батьки, или сможет ли кто-то победить Лукашенко на выборах

Тарас Семенюк

На президентских выборах пятилетней давности в Беларуси Александр Лукашенко получил наибольшую поддержку граждан за всю постсоветскую историю этой страны. И причина этого была очень проста - белорусам поставили в пример Украину, как страшилку «демократических преобразований», что после Майдана привело к частичной потере территорий. Мол, хотите Майдан? Ок, но получим и войну.

Батька запретил публиковать любые социологические исследования, потому что цифры явно играют не в его пользу

Впрочем, общество в Беларуси, похоже, за пять лет повзрослело и страшилки войны не глушат желание побороться ради альтернативы Лукашенко. Неудивительно, что президентская кампания 2020 (выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа) уже началась. И она довольно интересна.

Так, Батька запретил публиковать любые социологические исследования, потому что цифры явно играют не в его пользу. Белорусские эксперты, изучающие социологию, не дают Лукашенко рейтинг по стране выше 30%. Поэтому действующий президент сделал все, чтобы уже снять с гонки двух кандидатов, которые представляли для него угрозу, чтобы не терять даже несколько процентов на поле «ядерного электората». Однако оппозиционные и независимые кандидаты уже увидели, что общество дает им шанс побороться с Лукашенко.

Против него выступают четыре альтернативных кандидата, среди которых две женщины - жена блогера Сергея Тихоновского Светлана и бывшая депутат парламента Анна Канопацкая.

Последняя - чисто прозападный кандидат, оппонирует к Лукашенко в течение 10 лет, в 2016 году по мажоритарке прошла в парламент. Имеет тесные контакты в Австрии, ЕС. Выступает за мягкую передачу власти от Лукашенко к следующему президенту, с сохранением гарантий экс-президенту. На момент старта избирательной кампании, была самым узнаваемым оппонентом действующего президента. Сейчас немного потерялась, но необходимое количество подписей собрала.

Что касается первой, то ее муж Сергей Тихоновский возглавил так называемый нетрадиционный протест в Беларуси. То есть его поддерживают те, кто никогда не был в оппозиции, но им надоело то, что происходит в стране. Если взглянуть на количество подписчиков его ютуб-канала, это 240 тыс человек. В пределах Беларуси - это 4% от общего числа избирателей. Тихоновский подошел к делу просто: в интернете он работает на антитезисах Лукашенко и называет его «тараканом», которого следует остановить. За что и получил казематы.

Впрочем, за его жену Светлану вряд возьмутся так же. Хотя Лукашенко недавно не удержался и выразил свою позицию: мол, женщина не способна управлять Беларусью…

Еще один претендент на неконтролируемое соперничество с Лукашенко - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Он 20 лет был топ-менеджером структуры Газпрома в Беларуси, поэтому тяготеет к России. Несмотря на то, что еще за месяц до начала избирательной кампании говорил, что не планирует идти в президенты, похоже, его «попросили» кураторы из Москвы. Ведь, если его изберут, он будет даже более пророссийским, чем Лукашенко.

Впрочем, сейчас он тоже получил билет в тюремную камеру. На экс-банкира завели уголовные дела, которые касаются незаконной деятельности руководства банка. Кроме Бабарико правоохранители задержали около 20 человек и, как пишут СМИ, практически все они дают показания в отношении Виктора Бабарико «как организатора преступной схемы».

Лукашенко же открыто говорит, что не может себя вести «демократично», потому что так потеряет страну и его «проклянут»

Еще один кандидат, который рискнул составить конкуренцию действующему президенту Беларуси, - экс-директор Парка высоких технологий (белорусские айти-продукты - Viber, танки (world of tanks), Msqrd и другие популярные it-проекты - знают во всем мире), бывший чиновник и дипломат Валерий Цепкало. Впрочем, он опасается, что его тоже могут арестовать, хотя и подчеркивает, что не нарушает никаких законов.

Лукашенко же открыто говорит, что не может себя вести «демократично», потому что так потеряет страну и его «проклянут». Поэтому правоохранители будут сейчас играть ключевую роль в селекции нужных и невыгодных для действующего президента кандидатов.

Еще одна сила, которая будет влиять на ход избирательной кампании - Кремль. Злые языки говорят, что Москва может быть заинтересована в дальнейшей дестабилизации Беларуси. Ведь в последние годы Лукашенко умело играл на разных фронтах, раздражая «старшего брата». Поэтому россиянам выгодно испортить отношения Беларуси с США и ЕС. И путем арестов оппозиционных политиков, разгонов массовых протестов и притеснением свободы слова, это вполне возможно. Кремль предпочитает усложнить маневры Батьки в Европе, чтобы от безысходности он был вынужден вернуться в «родную гавань». Ведь на самом деле многовекторность международной политики Лукашенко строится на экономическом прагматизме, политически страна все равно находится в орбите России.

Кстати, в ЕС уже напомнили Лукашенко, что продуктивная динамика сотрудничества зависит от того, как пройдут выборы. «Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси соблюдались в полной мере, и чтобы власть обеспечила среду для настоящей политической конкуренции», - заявил на прошлой неделе официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

В любом случае, изменить расстановку сил и будущую конфигурацию политической верхушки Беларуси могут сами белорусы, которые не испугаются возможного применения против них силы. Ведь, если взглянуть на списки кандидатов в президенты страны, альтернативные претенденты сумели совокупно собрать подписей в свою поддержку столько же, сколько Лукашенко (имея админресурс). Это свидетельствует о том, что активность граждан на выборах будет очень высокой. И без второго тура, похоже, уже не обойтись. Победить в первом Лукашенко не сможет.

Тарас Семенюк, аналитик KyivStratPro

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