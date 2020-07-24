Накануне выборов: Лукашенко пригрозил армией на случай майдана в Беларуси

По мнению Лукашенко, для майданов привлекают профессиональных военных, бандитов, которые специально готовятся в рамках частных военных кампаний по всему миру.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко сегодня посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.

"Когда мне пришлось определяться, какие вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в вооруженных силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США", - сказал Лукашенко во время выступления, добавив, что войны сейчас якобы начинаются с уличных протестов и демонстраций.

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Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Беларуси.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.

"Стало только хуже. Это управляемый хаос", – констатировал Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

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