Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Сицзинпинь выразил теплые поздравления и наилучшие пожелания.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента страны.

Об этом сообщает БелТА.

«От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю теплые поздравления и наилучшие пожелания», - говорится в поздравлении Си Цзиньпина.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующего главу республики Александра Лукашенко на выборах поддержало 80,23% избирателей, кандидат Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-полла действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-полла тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками.

В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

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