У РФ гораздо больше людей, заявил президент.

Россия на восточном и северном фронтах теряет шесть военных погибшими на одного украинца. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer отвечая на вопрос, как Украина может преодолеть превосходство России в живой силе и вооружении.

"Действительно, у них гораздо больше людей, и действительно, мы больше заботимся о своих людях. Но сегодня на восточном и северном фронтах у нас один убитый украинец на шестерых россиян", - заявил он.

Кроме того, как отметил Зеленский, это война технологий, и победить может тот, кто более технологичен. По его словам, важным фактором выступает технологическое оснащение и снижение возможности России производить оружие и ракеты.

Президент акцентировал, что Украина уже производит современные беспилотники и стремится к производству современных ракет: "Но нам нужно финансирование, чтобы мы могли быть более технологически развитыми, чем Россия".

Также, считает он, необходимы дальнейшие санкции в отношении экспорта нефти и газа из России, а это будет означать, что в 2025 году российская экономика будет сокращаться и заставит Путина повысить налоги и экономить на социальных льготах для населения.

"Самое страшное для него - недовольное российское общество. Это ядерное оружие против "ядерного" Путина. Как только Запад перестанет бояться России после Путина, Россия без Путина наступит быстрее. Его окружение почувствует это", - сказал Зеленский.

План окончания войны - заявление Зеленского

Напомним, на днях Зеленский заявил, что Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира: "Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

При этом он акцентировал, что не менее важно оставаться сильными на поле боя, так как Россия, кроме силы ничего не понимает, а кроме сильных - никого не уважает.

"Это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - подчеркнул Зеленский.

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