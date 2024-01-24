Генеральный секретарь Альянса провел телефонный разговор с венгерским премьером.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает приобретение Швецией членства в Организации Североатлантического договора. Сейчас Венгрия осталась единственной страной, не поддержавшей вступление Швеции в НАТО, после того, как вчера парламент Турции ратифицировал заявку Швеции о вступлении.

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в сети X, он провел хороший телефонный разговор с венгерским премьером и получил от него положительную реакцию по этому вопросу.

"Я приветствую четкую поддержку премьер-министром и его правительством членства Швеции в НАТО. Я с нетерпением жду ратификации (Протокола о вступлении - УНИАН) сразу же после возобновления работы парламента", - подчеркнул Столтенберг.

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В то же время, как сообщил Орбан в сети X, он подтвердил Столтенбергу, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в Альянсе.

"Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Национальную ассамблею Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершение ратификации при первой возможности", - подчеркнул Орбан.

Вступление Швеции в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2022 года послы стран НАТО в штаб-квартире Альянса в присутствии министров иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении для Финляндии и Швеции. После этого все 30 национальных парламентов должны были проголосовать за ратификацию членства этих стран.

Заявки на членство обеих стран одобрили все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии. Президент Турции Реджеп Эрдоган требовал от Швеции экстрадировать представителей Рабочей партии Курдистана, а венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о "недостатке уважения" со стороны этих стран.

В конце марта 2023-го года парламенты Турции и Венгрии ратифицировали заявку Финляндии по вступлению в Альянс. В апреле 2023 года Финляндия стала 31 страной-членом НАТО.

Во вторник, 23 января, парламент Турции проголосовал за ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс. Таким образом, сейчас заявку о вступлении Швеции в НАТО не поддерживает только одна страна - Венгрия.

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