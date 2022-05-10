Ожидается, что в четверг президент Финляндии Саули Нийнисте выскажет свое личное мнение относительно того, стоит ли вступать в НАТО.

Существует "большая вероятность", что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО.

Об этом заявила финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен, пишет CNN.

Министр сказала, что решение еще не принято, но назвала вероятное членство нации "очень естественным ответом" на войну России в Украине. Она добавила, что если ее страна действительно подаст заявку, она надеется, что "процесс ратификации будет как можно короче".

"Мы, конечно, предпочли бы иметь соседство, которое было бы основано на дружбе и сотрудничестве", – сказала она. "Но именно Россия дистанцировалась от порядка безопасности, и именно Россия начала войну в Европе. Это Россия вторглась в Украину. Теперь люди видят эту новую реальность и пришло время вступить в НАТО".

Ожидается, что в четверг президент Финляндии Саули Нийнисте выскажет свое личное мнение относительно того, стоит ли вступать в НАТО, после чего, как ожидается, последует заявление премьер-министра Санни Марин.

Министр заявила, что большинство политических партий страны уже обсудили этот вопрос. Социал-демократы соберутся в субботу, чтобы принять решение, которое будет руководствоваться заявлением Марин.

"Теперь, когда лидер страны должен принять решение по заявке на НАТО, мы можем с весомыми аргументами сказать, что вся страна готова к этому", – сказала министр, отметив сильную поддержку в Финляндии для вступления в оборонный альянс.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление, то государствам блока удастся найти решение относительно гарантий их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

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