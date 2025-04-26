Кадры встречи лидеров в базилике Святого Петра демонстрировали, что разговор был напряженным, утверждают СМИ.

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский встретились в Риме перед похоронами Папы Франциска. Это была напряженная встреча, ведь предыдущая завершилась публичным скандалом в Овальном кабинете Белого дома.

Как пишет Sky News, что лидеры встретились в день, который может стать историческим. Деталей встречи нет, но фотографии их переговоров в базилике Святого Петра о чем-то говорят.

Лидеры США и Украины сидели друг напротив друга на отдельных креслах. На фото Дональд Трамп и Владимир Зеленский с руками на коленях обмениваются взглядами. В другом кадре Зеленский, кажется, спорит с американским президентом. Кадры передают напряжение в их взаимодействии.

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"Они похожи на исповедника и грешника, только мы не можем различить, кто из них кто", - говорится в анализе.

Содержание разговора остается неизвестным. Однако Зеленский не мог не помнить, что Трамп на этой неделе объявил об условиях мирного соглашения, которые предусматривают значительные уступки Украине. Дональд Трамп предложил Киеву и Москве план, который, по оценкам аналитиков, выглядит чрезвычайно выгодным для России. Украина должна отдать России захваченные территории, окончательно согласиться с потерей Крыма, а также допустить распределение своих природных ресурсов в пользу США.

После встречи Зеленский заявил:

"Это была хорошая встреча, которая может стать исторической, если мы вместе достигнем результата".

По словам Зеленского, обсуждали вопросы безопасности Украины, необходимость полного и безусловного прекращения огня, а также перспективу длительного мира, который сделает невозможным новую войну.

Мирное предложение Трампа предусматривает лишь размытые гарантии безопасности для Украины со стороны других государств, без привлечения США и без перспективы вступления Украины в НАТО.

Союзники Украины внимательно наблюдают за развитием ситуации. Они ожидают, будет ли Трамп оказывать давление на Владимира Путина или, в случае провала договоренностей, обвинит Киев и начнет искать сближения с Москвой.

"Если он это сделает, роль Америки как гаранта международной безопасности закончится. Это может быть неделя, когда мы увидим похороны мирового порядка, каким мы его знаем со времен Второй мировой войны, как похороны Папы Римского сегодня", - подытожило издание.

Встреча Трампа и Зеленского в Риме

21 апреля утром стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни в 88 лет. Как сообщил Ватикан, причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.

Впоследствии стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Ночью в Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп в сопровождении жены Мелании. По данным СМИ, Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры ряда государств приедут на похороны Папы Римского.

Утром La Repubblica сообщила, что Трамп в Риме встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча состоялась.

Президент Владимир Зеленский назвал хорошей встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Он отметил, что это очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты общие результаты.

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