За менее чем 15 часов в итальянской столице Трамп планирует провести ряд встреч и посетить похороны Папы Франциска.

Президент США Дональд Трамп в Риме встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает La Repubblica.

Согласно расписанию Белого дома, Дональд Трамп будет находиться в Риме всего 14 часов и 40 минут: прибытие в аэропорт Фьюмичино - в 22:50, обратный вылет - в 13:30 следующего дня.

Во время визита Трамп намерен: переночевать на вилле Таверна со своей женой Меланией, посетить похороны Папы Франциска в соборе Святого Петра, встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, провести переговоры с Владимиром Зеленским и премьером Британии Киром Стармером.

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Присутствие Зеленского на похоронах Папы Франциска долгое время оставалось под вопросом. Сначала украинский лидер сообщил, что может отменить поездку "из-за важных военных встреч", однако в итоге решил прибыть в Рим.

На борту Air Force One Трамп прокомментировал возможность встречи с Зеленским:

"Я считаю встречу с Зеленским возможной".

Переговоры были запланированы на 8:00 (9:00 по Киеву), перед выездом Трампа в базилику Святого Петра на церемонию в 9:30 (10:30 по Киеву). Если информация издания была корректной, то переговоры, вероятно, уже продолжаются.

Трамп остановился в вилле Таверна - резиденции посла США в Италии. Ранее Зеленский во время визита в Италию ночевал в отеле Parco dei Principi неподалеку, что облегчает логистику переговоров.

Несмотря на плотный график и возможные изменения, обе стороны стремятся провести встречу, которая имеет решающее значение в нынешней политической ситуации.

Похороны Папы Франциска - мировые лидеры едут в Рим

21 апреля утром стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни в 88 лет. Как сообщил Ватикан, причиной смерти стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.

22 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он примет участие в похоронах Папы Римского Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля.

Также известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

В Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп в сопровождении жены Мелании. По данным СМИ, Киев обратился к Риму и другим партнерам с просьбой провести саммит по Украине, когда лидеры ряда государств приедут на похороны Папы Римского.

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