Президент Франции несколько раз призывал Трампа усилить давление на Путина и добиться прекращения огня.

В ближайшие дни давление на Россию в вопросе потенциального соглашения о прекращении огня в Украине будет усилено. Такое заявление в интервью Paris Match сделал президент Франции Эммануэль Макрон, поделившись подробностями относительно встречи украинского коллеги Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папы римского Франциска в Ватикане.

"С самого начала и после американских выборов мы пытались сыграть роль, чтобы президент Трамп и его команда учитывали подоплеку вопроса, не только интересы Украины, но и интересы всех европейцев. Именно это побудило меня организовать трехстороннюю встречу с президентами Трампом и Зеленским в кулуарах открытия Нотр-Дам де Пари. Несмотря на сложный эпизод в Овальном кабинете, мы постоянно пытались создать такую динамику, чтобы президент Зеленский принял предложение о безусловном прекращении огня, что он и сделал в Джидде. Мы также работали над тем, чтобы США добились от России прекращения огня. Все мы должны создать условия для прочного и долговременного мира", - подчеркнул Макрон.

По словам французского лидера, он призвал Трампа занять более жесткую позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина. В Риме, как отметил Макрон, он не планировал встречаться с американским коллегой, с которым в течение нескольких минут успел поговорить в базилике.

Видео дня

"Я снова сказал ему: "Вы должны быть намного жестче с русскими". Затем прибыл президент Зеленский, и у нас состоялась беседа с Киром Стармером (премьер-министром Великобритании - УНИАН). Мы призвали президентов Трампа и Зеленского возобновить доверительную беседу и обсудить организацию следующих нескольких недель. Что они и сделали", - добавил Макрон.

Он добавил, что после этого снова поговорил с Зеленским и Трампом, призвав американского лидера быть более жестким по отношению к РФ.

"Цель состоит в том, чтобы мы смогли установить условия для прекращения огня и чтобы мы детально проработали меры по сопровождению этого прекращения огня. Вместе с американцами мы должны быть готовы занять более жесткую позицию по отношению к России", - добавил он.

Макрон уверен, что убедил Трампа в возможности эскалации угроз и в необходимости введения санкций, чтобы заставить россиян согласиться на прекращение огня. Он также ответил, что надеется на то, что соглашение между Украиной и РФ будет заключено.

"В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожный оптимизм, поскольку часть уравнения зависит от Москвы. Я считаю, что благодаря этой встрече в Ватикане нам удалось вновь оказать давление на Россию. Это и было целью, потому что давление исключительно на Украину было неправильным", - подытожил он.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане - что известно

Как писал УНИАН, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на похоронах Папы римского Франциска в Ватикане 26 апреля.

Позже Трамп признался, о чем говорил с украинским коллегой. По словам главы Белого дома, встреча была "прекрасной". Он считает, что Зеленский стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны.

По словам его советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, Трамп настаивал на личной встрече с Зеленским в Ватикане. Он подчеркнул, что американский лидер настроен использовать дипломатию, чтобы закончить эту войну и разговаривать с обеими сторонами.

В то же время в CNN раскрыли, как готовили встречу Трампа и Зеленского. Журналисты выяснили, что разговор двух лидеров стал результатом усилий дипломатов, которые несколько дней побуждали Зеленского и Трампа договориться о личном разговоре.

Вас также могут заинтересовать новости: