Белорусы чувствуют, что их независимость пытаются продать.
Такое мнение высказал белорусский политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала «Украина 24», комментируя встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября.
"Результаты этой встречи прогнозируемые. Мы ожидали кредитов. Мы чувствуем, что нашу независимость пытаются продать. Конечно, то, что осталось за кадром, за закрытыми дверями между Путиным и Лукашенко, о чем они говорили - остается только догадываться, но мы все знаем о том, что на повестке дня еще год назад было подписание дорожной карты, которая предусматривала создание наднациональных государственных органов, введение единой валюты», - заявил политолог.
По его словам, для белорусов на повестке дня стоит не только вопрос защиты демократии, но и защиты независимости.
"В ближайший год истекает срок аренды двух российских военных объектов в Беларуси. И, возможно, речь шла о подписании следующего соглашения о продлении аренды этих объектов. С другой стороны, мы относимся к этому спокойно, уже очевидно, что у белорусского народа будет две задачи на повестке дня: не только защита демократии в нашей стране, но и защита независимости. 1,5 млрд (долларов - ред.) Лукашенко никак не спасут, они только позволят какое-то время платить тем, кто бьет мирных демонстрантов», - отметил Рымашевский.
Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи на фоне протестов
- 14 сентября в Сочи состоялась встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Во время встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит на сумму 1,5 млрд долларов.
- После встречи в Кремле заявили, что признают Лукашенко единственным легитимным президентом Беларуси.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
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