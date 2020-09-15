По словам эксперта, для белорусов на повестке дня стоит не только вопрос защиты демократии, но и защиты независимости.

Белорусы чувствуют, что их независимость пытаются продать.

Такое мнение высказал белорусский политолог Виталий Рымашевский в эфире телеканала «Украина 24», комментируя встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября.

"Результаты этой встречи прогнозируемые. Мы ожидали кредитов. Мы чувствуем, что нашу независимость пытаются продать. Конечно, то, что осталось за кадром, за закрытыми дверями между Путиным и Лукашенко, о чем они говорили - остается только догадываться, но мы все знаем о том, что на повестке дня еще год назад было подписание дорожной карты, которая предусматривала создание наднациональных государственных органов, введение единой валюты», - заявил политолог.

По его словам, для белорусов на повестке дня стоит не только вопрос защиты демократии, но и защиты независимости.

"В ближайший год истекает срок аренды двух российских военных объектов в Беларуси. И, возможно, речь шла о подписании следующего соглашения о продлении аренды этих объектов. С другой стороны, мы относимся к этому спокойно, уже очевидно, что у белорусского народа будет две задачи на повестке дня: не только защита демократии в нашей стране, но и защита независимости. 1,5 млрд (долларов - ред.) Лукашенко никак не спасут, они только позволят какое-то время платить тем, кто бьет мирных демонстрантов», - отметил Рымашевский.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи на фоне протестов

14 сентября в Сочи состоялась встреча действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Путин пообещал предоставить Беларуси кредит на сумму 1,5 млрд долларов.

После встречи в Кремле заявили, что признают Лукашенко единственным легитимным президентом Беларуси.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

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Автор: Андрей Василюк