Союзники Альянса ожидают, что Россия снизит напряженность на границах Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отмечает, что все страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) обеспокоены стягиванием российских войск к границам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В частности, госсекретарь рассказал, что состоялось заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.

Блинкен заявил, что все 30 членов Альянса разделяют глубокую озабоченность относительно действий России на границах Украины из-за наибольшего сосредоточения российских сил с 2014 года.

"Меня на встрече Североатлантического совета поразило, слушая каждого союзника, что все 30 из нас выразили эту обеспокоенность", - отметил Блинкен.

По его словам, все союзники ожидают, что "Россия предпримет шаги, чтобы снизить напряженность, которую она создала".

Он сказал, что ситуация с наращиванием российских сил в оккупированном Крыму и возле украинских границ внимательно отслеживается.

"Мы также видели постоянные атаки со стороны возглавляемых Россией сил на линии разграничения на востоке Украины, которые по состоянию на сегодняшнее утро с последней недели привели к гибели не менее 12 украинских военнослужащих", - заявил Блинкен.

В то же время, госсекретарь отметил, что Украина демонстрирует настоящую сдержанность в связи с российскими провокациями.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко