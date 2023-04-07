Антона Чередника российское следствие обвиняет в убийстве мариупольца из-за слова "паляниця".

Первое российское судилище по делу пленного украинского военного прошло в Ростове-на-Дону. 44-летнего Антона Чередника, служившего в 501-м отдельном батальоне морской пехоты, обвиняют в "убийстве мирного жителя" Мариуполя.

Издание "Ґрати" пишет, что украинца также обвинили в "насильственном захвате власти", "жестоком обращение с гражданскими лицами" и "прохождении обучения для террористической деятельности".

Российские следователи заявили, что 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем в микрорайоне Мирный в Мариуполе якобы остановили Александра Пискунова и Сергея Поцелуева и спросили, что такое "паляниця". Отмечается, что Пискунов заявил, что не знает, за что его якобы и застрелили, а его друг якобы сбежал. В качестве мотива убийства в России назвали "ненависть к представителям российской национальности, сторонникам российского мира и лицам, поддерживающим суверенитет "Донецкой народной республики".

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Сам же Чередник во время заседания в ответ на вопрос судьи Вячеслав Корсаков заявил, что признает себя виновным только в убийстве, а остальные обвинения отрицает.

Стоит отметить, что это первый раз, когда украинского военного привезли для незаконного суда на территорию Российской Федерации. Ранее подобные постановки проходили в фейковых суда террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Допросы" Чередника – что говорил пленный военный

Кремлевские пропагандисты весной 2022 года публиковали видео с "допросами" пленника. На кадрах хорошо видно, что Чередник плохом состоянии, он путался в словах.

В июне 2022 года очередное видео "допроса" обнародовал Следственный комитет РФ. В ролике украинца заставляют признаться в том, что он выстрелил в Пискунова. При этом он якобы объяснил убийство тем, что "состояние было такое на тот момент". Также на видео видно, как военный начал что-то говорить, но дальше идет склейка.

Российские судилища над украинскими военными - что известно

В августа 2022 года российские захватчики начали собирать тюремные клетки на сцене филармонии в разбомбленном Мариуполе. По словам мэра города Вадима Бойченко, россияне планировали устроить показательное судилище над украинскими военнопленными на День Независимости Украины.

При это в ГУР Минобороны отметили, что показательное "судилище" россине хотели устроить для пленных защитников "Азовстали". Разведчики опассались, что оккупанты могут нанести по помещению ракетный удар.

В свою очередь президент Украины Владмир Зеленский тогда заявил, что суд над украинскими воинами в Мариуполе окончательно сделает невозможными любые переговоры с Россией.

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