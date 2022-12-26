При этом кремлевский диктатор заявил, мол, все государства Содружества стараются вместе решать проблемные вопросы.

Президент России Владимир Путин заявил, что между странами СНГ возникают разногласия. Однако все вопросы якобы решаются совместными усилиями с оказанием дружеской помощи.

Таким комментарием кремлевский диктатор отметился в рамках "неформальной встречи" лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сказал: "Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие".

Путин явно намекал на поддержку России в войне против Украины. К агрессии из стран СНГ присоединилась только Беларусь. Она отправляет РФ технику и предоставляет свою территорию для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашего государства.

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Разногласия среди членов СНГ

После визита Путина в Минск аналитики из американского Института изучения войны пришли к выводу, что Кремль усиливает давление на самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Последний пытается маневрировать и избежать прямого вторжения войск РБ в Украину.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян 22 декабря заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору.

В середине декабря в одной из пропагандистских телепередач призвали обстреливать Азербайджан. Якобы если разбомбить нефтяную промышленность страны, то она не сможет совершать поставки на Запад.

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