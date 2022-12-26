Президент России Владимир Путин заявил, что между странами СНГ возникают разногласия. Однако все вопросы якобы решаются совместными усилиями с оказанием дружеской помощи.
Таким комментарием кремлевский диктатор отметился в рамках "неформальной встречи" лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Путин сказал: "Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие".
Путин явно намекал на поддержку России в войне против Украины. К агрессии из стран СНГ присоединилась только Беларусь. Она отправляет РФ технику и предоставляет свою территорию для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры нашего государства.
Разногласия среди членов СНГ
После визита Путина в Минск аналитики из американского Института изучения войны пришли к выводу, что Кремль усиливает давление на самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Последний пытается маневрировать и избежать прямого вторжения войск РБ в Украину.
Премьер-министр Армении Никола Пашинян 22 декабря заявил, что российские миротворцы не могут обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору.
В середине декабря в одной из пропагандистских телепередач призвали обстреливать Азербайджан. Якобы если разбомбить нефтяную промышленность страны, то она не сможет совершать поставки на Запад.