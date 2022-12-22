Никола Пашинян недоволен тем, что российские "миротворцы" не выполняют свои обязательства.

Российские военные в Нагорном Карабахе не выполняют свои обязательства. Армения недовольна тем, что россияне не в состоянии "удерживать" Лачинский коридор.

По словам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, в шестом пункте трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией указано, что миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору.

"На сегодняшний день это не воплощается в жизнь. Трехстороннее соглашение не исполняют также миротворцы. Конечно, это связано с действиями Азербайджана, но от этого смысл не меняется, потому что российские миротворцы ответственны за то, чтобы не допускать такого беззакония и, в частности, удерживать Лачинский коридор", - цитирует армянского политика News.am.

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Конфликт в Нагорнм Карабахе - что известно

Территория Нагорного Карабаха уже не первый год является причиной вооуженного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Россия выступила в качестве миротворца, но пддерживает армянскую сторону.

В начале августа Баку обвинил Ереван в нарушении соглашения по Карабаху - армянская аармия нанесла удар, в результате чего погиб солдат армии Азербайджана.

После этого в Баку объявили о старте операции "Возмездие", в ходе которой должны были демилитаризовать Нагорный Карабах. Кроме того, в конце августа Азербайджан взял Лачин, который 30 лет контролировала Армения.

13 сентября появилась информация о заключении перемирия, но в тот же день Азербайджан обвинил Армению в широкомасштабной провокации.

7 октября стало известно, что Баку и Ереван согласились на размещение гражданской миссии Евросоюза на общей границе между двумя странами. Ее цель — укрепить доверие между государствами и внести вклад в работу пограничных комиссий.

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