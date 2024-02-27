Ким Чен Ын перестраивает динамику внутри режима, чтобы разделить полномочия и создать более уравновешенное правительство.

За последние пять лет лидер Северной Кореи Ким Чен Ын разработал новое оружие, предназначенное для ведения региональных войн, а в январе он отказался от политики воссоединения с Южной Кореей и поставил перед собой более агрессивные цели.

Он перестал вести переговоры с США после вступления в должность президента Байдена, а его постоянные ухаживания за президентом России Владимиром Путиным, который, как ожидается, скоро посетит Пхеньян, подняли Северную Корею в глобальной повестке дня выше, чем это было в течение многих лет, пишет The Wall Street Journal.

"Диктатор воспользовался расколом мирового порядка, чтобы превратить Северную Корею в угрожающее ядерное государство - новое серьезное осложнение для мира, уже втянутого в войны в Европе и на Ближнем Востоке", - сказано в материале.

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Особую тревогу, по мнению экспертов по безопасности, вызывает то, насколько уверенно Ким действует, несмотря на повсеместную нехватку продовольствия, более конфронтационно настроенное правительство Южной Кореи и США, которые все чаще перебрасывают ядерные активы в регион.

В 2022 году Ким руководил первым за почти пять лет испытанием межконтинентальной баллистической ракеты дальнего радиуса действия. С тех пор Пхеньян провел еще восемь испытаний МБР. США более десятка раз пытались в Совете Безопасности ООН осудить или наказать режим Кима, но безуспешно.

На протяжении десятилетий официальные лица часто интерпретировали действия Пхеньяна как хорошо разработанную провокацию, в которой испытания оружия и воинственные формулировки способствовали тому, что по всему миру требовали срочных переговоров с режимом. Ким и его предшественники использовали это внимание для повышения авторитета страны в мире и получения помощи или облегчения санкций, обещая прекратить свою деятельность и зачастую скрытно продвигаясь вперед. Но Ким отказался от этой традиции.

Теперь КНДР разрабатывает ядерные бомбы с расчетом на то, чтобы сохранить их, а не продать, даже если это означает жизнь под санкциями. Ким Чен Ын также перестраивает динамику внутри режима, чтобы разделить полномочия и создать более уравновешенное правительство. Лидер КНДР корректирует свои отношения с союзниками, увеличивая зависимость от России. Смену тактики трудно заметить, учитывая самоизоляцию Пхеньяна, говорит эксперт по северокорейскому руководству Кен Гауз.

Политика КНДР - детали

Северная Корея разработала новую баллистическую систему управления реактивной системой залпового огня и управляемые снаряды. Как сообщали Yonhap и Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), в феврале Академия оборонных наук провела испытания новых управляемых снарядов калибра 240 мм, чтобы оценить их точность и преимущества.

С сентября 2023 года Северная Корея доставила в Россию более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, связанные с ними.

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