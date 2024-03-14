Чиновник во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Исход войны в Украине будет решен этой весной и летом, заявил сегодня вечером после встречи в Вашингтоне глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Как пишет Sky News, призывая к постоянной поддержке Украины на фоне сомнений относительно продолжения военной помощи США Киеву, Боррелл заявил журналистам, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.

Война в Украине - ситуация на фронте

Украинские военные продолжают сдерживать давление врага на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подполковник Иван Шевцов.

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"На Лимано-Купянском направлении ситуация остается достаточно напряженной, но стабильной. Силы обороны держат оборону. За прошедшие сутки нашими подразделениями было отражено 15 атак врага, все успешно. Сейчас враг более активен на Лиманском направлении. Там враг совершил 11 попыток захватить позиции Сил обороны, на Купянском направлении таких атак было 4", - сказал офицер.

Российские войска увеличивают интенсивность использования дронов на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальной рубеж" Иван Шевцов.

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