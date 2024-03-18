Майкл Кларк отметил, что Европа должна помочь Украине.

Третий год войны в Украине очень важен, ведь сейчас маятник качнулся в сторону Российской Федерации. Владимир Путин будет давить на Киев, считая, что он сильнее, ведь Запад замешкался с помощью для Украины.

"Этот третий год войны чрезвычайно важен, потому что Путин считает, что он на подъеме. Он считает, что война в Газе и смягчение западной поддержки Украины, особенно в Соединенных Штатах, дают ему преимущество, и он давит по всем направлениям. И поэтому русские верят, что смогут отвоевать еще больше территории, возможно, весь Донбасс к концу этого года. В 2025 году маятник может начать качаться в сторону России - может быть, а может и нет. Но к 2025 году Украина, если ей удастся пережить этот год, будет иметь собственную оружейную промышленность и вполне может получить более долгосрочную военную помощь от Запада. И русские не смогут предпринять крупное или стратегическое наступление на Украину до весны 2025 года, поэтому они получат все, что смогут, в 2024 году", - рассказал эксперт по вопросам обороны и безопасности, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк в интервью "Радио Свобода".

При этом он отметил, что Путин будет пытаться спровоцировать политический кризис в Украине, чтобы сменить правительство на то, которое пойдет на мир на условиях Москвы.

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"Пока Зеленский является президентом, никаких переговоров на российских условиях не будет. Но если Зеленского уберут с поста президента, то это вполне возможно. Так что 2024 год - это очень критический год. Это будет долгая война. Это война индустриальной эпохи, а это значит, что она продлится несколько лет, но не будет бесконечной. Во время войны индустриальной эпохи маятник раскачивается взад-вперед. И в данный момент маятник качается в сторону России. Если он продолжит качаться в сторону России, возможно, что Украина, по сути, будет побеждена, но он также должен начать качаться в сторону Украины, если она переживет этот год, в 2025-2026 годах", - объяснил эксперт.

При этом он указал, что если европейцы сделают шаг навстречу Украине и обеспечат ее всем необходимым в этом и следующем году, то, вероятно, это будет не объединенная Европа.

"Есть ядро европейских стран, которые готовы делать то, что необходимо. И один из главных вопросов заключается в следующем - присоединится ли Германия к этому ядру стран или будет и дальше относиться ко всему этому неоднозначно. Но по инициативам Чехии видно, что есть способы увеличить поставки артиллерии на Украину. У ЕС есть план отправить 1 миллион снарядов, но, как обычно, ЕС выполнил только часть своих планов... ЕС постоянно недорабатывает и обещает больше, чем может выполнить. Он что-то делает, но никогда не делает столько, сколько говорит, поэтому инициатива возвращается к отдельным странам и группам стран, которые видят украинский кризис таким, какой он есть", - считает Кларк.

Он считает, что это позволит Украине наладить снабжение, чтобы пережить этот год, но Вашингтон имеет решающее значение.

"Если Америка вернется на борт, то Украина будет в достаточной безопасности. Если Америка не вернется на борт, тогда очень важно, что сделает Германия", - подытожил эксперт.

Война в Украине - последние новости

14 марта глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что исход войны в Украине будет решен этой весной и летом.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны.

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