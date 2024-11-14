По словам Джона Хеммингса, последствия этих действий могут выходить за рамки войны РФ против Украины.

Отправкой войск на войну России против Украины Северная Корея на шаг приблизила мир к глобальной войне. Об этом в своей статье для The Telegraph пишет старший директор Индо-Тихоокеанской программы внешней политики и политики безопасности Тихоокеанского форума Джон Хеммингс.

Он напомнил, что КНДР предоставила значительное количество материальных средств для военных усилий России, включая 8 миллионов патронов и ряд баллистических ракет.

"Но развертывание солдат - очевидно, чтобы помочь 50 000 россиян, которые сейчас готовы отбить Курск у истощенных украинских военных частей - является серьезной эскалацией", - отмечает эксперт.

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По его словам, последствия этих действий могут выходить за рамки войны РФ против Украины - в частности, в контексте безопасности Индо-Тихоокеанского региона, поскольку подразделения, которые воюют вместе с российскими войсками, могут получить возможность изучить современную технику и тактику ведения войны.

"В 2019 году я писал, ... что мир начал двигаться к "новой холодной войне". Мало кто может возразить, что это то, куда мы сейчас направляемся. И как показывают более тесные связи Северной Кореи с Россией, будущее соревнование, вероятно, будет иметь действительно глобальный характер", - резюмировал Хеммингс.

Войска КНДР в войне РФ против Украины

На днях Государственный департамент США сообщил, что военные КНДР уже воюют в Курской области. В Госдепе уточнили, что большая часть из переброшенных в Россию более 10 тысяч северокорейских военных начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками.

Эту информацию подтвердила разведка Южной Кореи. Там отметили, что северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель, и их развертывание на полях сражений завершено.

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