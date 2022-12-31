Он скончался в скончался в субботу в 9:34 утра.

В Ватикане умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Ему было 95 лет.

О смерти Бенедикта сообщает информационный портал Святого Престола Vatikan News в Twitter. Также стало известно, где скончался бывший Папа Римский.

"95-летний почетный Папа Бенедикт XVI скончался в субботу в 9:34 утра в своей резиденции в Ватиканском монастыре Mater Ecclesiae", - указано в сообщении.

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Папа Римский Бенедикт

Папа Римский Бенедикт XVI возглавлял католическую церковь с 2005 по 2013 годы. Он подал в отставку по состоянию здоровья. Бенедикт ссылался на ухудшение физического здоровья и умственных способностей. Он стал первым Папой за 600 лет, который подал в отставку.

После этого Бенедикт жил в монастыре на территории Ватикана. 29 декабря Папа Римский заявил, что его предшественник Бенедикт "очень болен". В частности, Франциск попросил молиться за бывшего Папу. При этом он не вдавался вподробности о состоянии Бенедикта.

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