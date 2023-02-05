Он сказал, что хотел поехать в Москву еще в начале полномасштабного вторжения.

Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине.

На пресс-конференции, посвященной рейсу, который доставил его из Южного Судана в Рим, Франциск сказал, что открыт для встречи с обоими президентами, пишет Corriere della Sera. Также понтифик объяснил, почему до сих пор не приехал в Украину.

"В Киев я не поехал, потому что поехать не было возможности. На второй день войны я зашел в российское посольство, я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным и там вроде было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал, что посмотрим, потом… Это невозможно объяснить, это было внутренним порывом, это не было запланировано", - сказал он.

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Также Папа Римский добавил, что война идет не только в Украине. "Да, есть войны поважнее из-за того шума, который они производят, но весь мир находится в состоянии войны и самоуничтожения. Мы должны серьезно подумать: это саморазрушение", - сказал он журналистам.

Заявления Папы Римского о войне

Напомним, летом Франциск заявил, что не поддерживает Путина, однако считает, что войну в Украине "могли спровоцировать" или "не предупредить".

Осенью он назвал поставки оружия украинской армии "морально приемлемыми". Позднее он признался, что споспособствовал обмену военнопленными между Украиной и РФ.

Он просил Путина "остановить спираль насилия и смерти", а Зеленского - быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Позже он говорил о большом уважении к "русскому народу", которому "не свойственна жестокость", с которой российские солдаты действуют в Украине.

В январе понтифик назвал войны, подобные той, что идет в Украине, "преступлением против Бога и человечества".

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