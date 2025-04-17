По его словам, мандат украинской делегации предусматривает обсуждение вопроса прекращения огня.

Сегодня в Париже во время встречи украинской и французской команд с американской делегацией переговорный мандат не предусматривает обсуждение территориальных вопросов в рамках усилий по прекращению войны России против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сегодня в Париже должна состояться встреча с американской делегацией, в том числе со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.

"С президентом Макроном мы обсудили, что мандата у моей команды и у его команды нет на обсуждение территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

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В частности, мандат украинской делегации предусматривает обсуждение вопроса прекращения огня, включая различные форматы. Зеленский сказал:

"Желательно полное прекращение огня, безусловное, но можно обсуждать и безусловное прекращение огня по гражданской инфраструктуре, энергетике, по морю. То, что мы до этого обсуждали".

Президент подтвердил, что Украина готова к безусловному прекращению огня, как это уже неоднократно декларировалось после предложения США.

Переговоры в Париже

Сегодня украинская делегация провела встречу с представителями стран, которые входят в "коалицию желающих". В частности, из Германии, Франции и Великобритании. Киев представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что запланированы встречи и с американской стороной.

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет на Елисейских полях встречу с государственным секретарем США Марко Рубио и специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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