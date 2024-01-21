ДеСантис говорит, что у него нет четкого пути к победе.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон ДеСантис приостановил свою президентскую кампанию и поддержал Дональда Трампа.

О своем решении он объявил в микроблоге X (ранее Twitter): "Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата, больше остановок кампании, больше интервью, я бы сделал это. Но я не могу просить наших сторонников жертвовать свое время и ресурсы. У нас нет четкого пути к победе. Соответственно, я сегодня приостанавливаю свою кампанию".

ДеСантис отметил, что для него совершенно очевидно, что большинство республиканских избирателей на праймериз "хотят дать Дональду Трампу еще один шанс".

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"Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или к переупаковке, сформированной из перегретого корпоративизма, который представляет Никки Хейли", - добавил он.

Выборы в США: последние новости

Как известно, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки должны состояться 5 ноября этого года.

Джо Байден объявил, что будет в них участвовать, еще в апреле. Также о желании стать кандидатом от демократов заявил бизнесмен и политик Дин Филипс и писательница Марианна Уильямсон.

Бывший президент Дональд Трамп обещает "закончить войну в Украине за 24 часа" с помощью "соглашения" между странами. Его основными конкурентами от Республиканской партии теперь остаются экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами, который обещал "отдать" РФ оккупированные территории Украины и заблокировать ей путь в НАТО.

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