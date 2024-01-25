Представитель Пентагона отметил, что Кремль вынужден обращаться к Северной Корее и Ирану за дополнительными военными возможностями и боеприпасами.

Сотрудничество стран-членов НАТО значительно усилились со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Такое мнение высказал представитель Пентагона Пэт Райдер в интервью Голосу Америки. Он отметил, что в свою очередь Россия сталкивается с дефицитом боеприпасов, многочисленными проблемами в каналах снабжения, и значительными проблемами с военным персоналом. "Россия испытывает нехватку боеприпасов и военной техники, значительные проблемы в цепочках поставок, значительные проблемы с персоналом", - сказал он.

По этой причине, как отметил представитель Пентагона, Кремль вынужден обращаться в Северную Корею и Иран за дополнительными военными возможностями и боеприпасами, что "демонстрирует сложность, которую они имеют в отношении пополнения собственных запасов оружия".

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При этом Райдер отметил, что значительным преимуществом Украины является поддержка со стороны более 50 стран мира, которые работают над оказанием помощи.

"Это не только США. Это международные усилия, и многие страны приобщаются, в том числе НАТО, чтобы поддержать Украину различными видами необходимой помощи в сфере безопасности", - отметил он.

Пресс-секретарь Пентагона высоко оценил сотрудничество союзников, которые "работают вместе, чтобы понять, как можно объединить ресурсы и возможности, чтобы пополнить собственные запасы вооружений, но в то же время поддерживать Украину".

"Одним из интересных последствий российского вторжения в Украину стало укрепление сплоченности и возможностей НАТО", - отметил Райдер.

По его словам, это всегда был сильный альянс, но сейчас он, вероятно, самый сильный с момента основания после Второй мировой войны, ведь союзники по НАТО объединились, чтобы работать в кризисной ситуации, и самое главное - сдерживать потенциальные конфликты.

"Мы и дальше будем наблюдать, как НАТО становится сильнее, ведь мы работаем вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность Европы и наших союзников по НАТО в Европе [...и] соседа НАТО на Востоке", – отметил представитель Пентагона.

Отдельно, комментируя падение 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, на котором, по заявлениям российских пропагандистов, были украинские военнопленные, Райдер отметил, что американская сторона "следит за ситуацией", но пока не может подтвердить заявления украинской или российской стороны.

Авиакатастрофа с Ил-76

24 января в Белгородской области упал военный транспортный самолет Ил-76. В минбороны РФ сразу заявили, что на борту были украинские военнопленные.

ГУР подтвердило, что на эту дату планировался обмен пленными, который не состоялся. Украинская разведка отметила, что не имеет пока достоверной информации относительно того, кто именно был на борту российского самолета.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал так называемые "списки" украинских военнопленных, которых должны были обменять 24 января, подчеркнув, что эту информацию страна-агрессор не подает официально, тогда как ее "намеренно вбрасывает российская пропаганда".

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