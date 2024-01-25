В разведке ответили, как ситуация с падением Ил-76 может повлиять на дальнейшие обмены.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал якобы "списки" украинских военнопленных, которых должны были обменять 24 января, подчеркнув, что эту информацию страна-агрессор не подает официально, тогда как ее "намеренно вбрасывает российская пропаганда".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о судьбе украинских военнопленных, которых должны были привезти и обмен 24 января. "Списки, безусловно, были известны. Другое дело - какие списки. В Украине официальную информацию сообщает, координирует координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в том числе и Уполномоченный по правам человека Верховной Рады. Что мы имеем со стороны государства-агрессора? Пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее освещают и показывают вроде бы те или иные списки", - отметил Юсов.

То есть, добавил он, это делает не минобороны РФ, не соответствующие учреждения, в частности Гуманитарный штаб, отвечающий за вопросы обращения с военнопленными, а "фактически пропаганда".

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На уточнение, совпадают ли эти "списки "со списками Украины, представитель разведки подчеркнул:" комментировать ту информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда публично, - это значит участвовать в реализации их операции. Когда будут официально уведомлены такие списки, конечно, будут и официальные комментарии".

Также на вопрос, как падение Ил-76 может повлиять на дальнейший обмен пленными, Юсов отметил, что несмотря на то, что Женевские конвенции предусматривают обмен и возвращение всех пленных после завершения боевых действий, Украина прилагает все усилия для того, чтобы возвращать своих защитников и гражданских во время активной фазы боевых действий.

"Вчера должен был быть юбилейный, своего рода, 50-й обмен в период полномасштабного вторжения. И мы будем работать, как бы это ни было сложно, и в дальнейшем для того, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны участвовать и быть заинтересованы две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников. Мы можем и будем отдавать и пленных россиян. Но для этого Россия должна не играть в информационные пропагандистские игры, а работать над выполнением международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что Россия выносит вопрос о падении Ил-76 на заседание Совета Безопасности ООН сегодня ночью, Юсов отметил, что позиция Украины здесь четкая и понятная.

"Да, требование международного расследования. Хорошо: мы не доверяем россиянам, россияне не доверяют нам. Значит, мы формируем группу из представителей третьих стран-экспертов, расследователей, которые получают полный беспрепятственный доступ к материалам дела, к месту крушения, к "черным ящикам", в частности", - сказал он.

И тогда, добавил представитель ГУР, эти эксперты смогут прокомментировать ситуацию относительно того, что на самом деле произошло "в 30-километровой зоне, где идут активные боевые действия, зоне, которая чрезвычайно насыщена системами ПВО и противоракетной обороной врага, где работают группы переносных зенитно-ракетных комплексов, что там на самом деле произошло".

"Но тогда давайте, чтобы это не было так, как в Еленовке, когда международная комиссия даже была создана, но государство-агрессор на территорию Еленовки просто не допустило экспертов и расследователей. И она (комиссия – УНИАН) фактически прекратила свое существование, не выполнив задач. Если нечего скрывать, тогда давайте без условий создавать международную комиссию для расследования этого инцидента", - сказал Юсов.

Авиакатастрофа с Ил-76

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. В минбороны РФ почти сразу заявили, что на борту самолета были украинские военнопленные.

Минобороны заявило, что не может подтвердить, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

ГУР подтвердило, что на эту дату планировался обмен пленными, который не состоялся. Украинская разведка отметила, что не имеет пока достоверной информации относительно того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности. Разведчики отметили, что Россия не информировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и форме доставки пленных.

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