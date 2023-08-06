Там предостерегли власти от потери времени и запоздалой поставки важного вооружения.

Депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц впервые призвал официальный Берлин предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности.

В частности, он выразил мнение, что для помощи украинскому контрнаступлению, Германия должна предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия 500 км, пишет Welt. "Контрнаступление пробуксовывает, Украина не имеет значительных военно-воздушных сил для его поддержки (...) Остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, с помощью которого украинская армия могла бы преодолеть минные поля, установленные россиянами, и отвоевать территорию", - пояснил политик свое мнение.

Он выразил убеждение, что Украина не станет наносить удары по России этим оружием, поскольку она и сейчас этого не делает, имея на вооружении Mars и Himars. "Украинцы могут выйти на территорию России, но до сих пор этого избегали", - подчеркнул он.

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Шварц предостерег от потери времени: "Я вижу будущее дежавю. Как и в случае с танками, мы сейчас отказываемся передавать важное оборудование, которое, вероятно, в конечном итоге будет доставлено".

Примечательно, что в настоящее время ВСУ используют ракеты большой дальности Storm Shadow, которые предоставила Британия, а также французский аналог - SCALP. При этом, США воздерживаются от предоставления Украине своих ракет большой дальности, известных как ATACMS, поскольку боятся, что Киев может использовать их для ударов по территории РФ.

Ракеты Taurus для Украины

Власти Украины впервые запросили у Германии ракеты Taurus в мае, когда ВСУ готовились к контрнаступлению.

Сейчас ВСУ работают над снижении боеспособности российских оккупантов, бомбардируя центры управления и склады боеприпасов. Ракеты Taurus имеют дальность для поражения таких целей глубоко в тылу врага. Кроме того, они могут уничтожать бункеры, спрятанные глубоко под землей.

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