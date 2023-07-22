Сообщается, что администрация Байдена сейчас твердо придерживается решения пока не отправлять ракеты большой дальности в Украину.

США пока не намерены отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Как пишет The Washington Post, в Пентагоне заявляют о нехватке запасов, и что Украина на самом деле не нуждается в ракетах большой дальности.

По словам официальных лиц США, администрация Байдена на данный момент твердо придерживается решения пока не отправлять ракеты большой дальности в Украину, несмотря на растущее давление со стороны американских законодателей и просьбы киевского правительства.

"Пентагон считает, что у Киева есть другие, более насущные потребности, чем ATACMS, и опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, чтобы изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников.

Сообщается, что концерн Lockheed Martin по-прежнему производит 500 ATACMS в год, но вся эта продукция предназначена для продажи в другие страны. Хотя точное количество в арсенале США засекречено, Lockheed Martin произвела всего около 4000 единиц, многие из них используются армией США в боевых действиях, учениях и периодических испытаниях.

К концу 2023 года ATACMS на американских складах должны заменить ракетой Precision Strike нового поколения, называемой Prism.

Ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, в США до сих пор обсуждают поставки в Украину баллистических дальнобойных ракет ATACMS, и окончательное решение еще не принято. Предполагается, что последнее слово будет за американским лидером Джо Байденом. Сообщалось, что Штаты якобы готовы "идти на риски", но при этом они также учитывают и реакцию РФ на соответствующие решения о поставках вооружений.

Недавно Байден заявил, что Украина больше нуждается в артиллерийских снарядах, а не в дальнобойных ракетах ATACMS. На вопрос о передаче Украине таких ракет президент США сказал: "Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем".