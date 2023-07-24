После полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие власти начали думать о перевооружении своей армии.

В Германии создали программу по ликвидации дефицита боеприпасов в немецкой армии.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel заявил, что правительство ФРГ выделяет 20 миллиардов евро на покупку боеприпасов. К 2031 году, по плану правительства, дефицит боеприпасов будет преодолен.

"Без боеприпасов самые современные системы вооружений бесполезны, даже если они готовы к использованию на полигонах. Для нас является приоритетом поставлять боеприпасы Вооруженным силам Германии. К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро", – отметил Писториус.

Видео дня

Как пишет издание, годами Германия не финансировала оборонный сектор должным образом. В армии немецкие солдаты во время учений применяли тренировочные боеприпасы, а не боевые снаряды. Таким образом, Германия экономила на собственных вооруженных силах. После полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие власти начали думать о перевооружении своей армии.

Германия и война в Украине

Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года заставило немецкие СМИ исследовать состояние армии ФРГ. Как оказалось, немецкая армия скрывала плохое техническое состояние своей боевой техники. В январе 2023 года Кристине Ламбрехт официально подала заявление об отставке с поста министра обороны Германии из-за критики по поводу дефицита боеприпасов.

Из-за российской агрессии Германия и Нидерланды объединили свои бригады сухопутных войск.

Вас также могут заинтересовать новости: