До 24 февраля 33% россиян считали, что главным источником информации является телевизор, то сейчас - 23%.

Россияне все меньше доверяют телевидению, но бунтов против войны ждать не стоит в ближайшее время.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил на брифинге, представляя исследование Украинского института будущего.

По его словам, в течение последних двух месяцев, согласно официальным данным, которые обнародованы в РФ, на 10% снизился уровень доверия как к главному источнику информации - телевизору.

"Если до 24 февраля 33% россиян считали, что главным источником информации является телевизор, то сейчас это 23%. На самом деле, это огромное влияние и войны, и усилий всех украинцев и всех наших информационных войск, которые объясняли россиянам, что происходит, что здесь смерти", - сказал Денисенко.

При этом он подчеркнул, что это не значит, что "в России начинаются какие-то бунты или в России начинает кто-то выступать против Путина". По его словам, необходимо понимать, что первые три месяца войны в любой стране мира, в любой период истории люди поддерживают действия своего руководства как в стране агрессора, так и в стране, которая защищается.

"После трех месяцев заканчивается адреналин и начинается рутинная жизнь, и тут начинаются определенные изменения в отношении ко многим процессам", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, в России люди начинают меньше доверять новостям из телевизора, а больше доверяют Телеграм-каналам и другим источникам информации.

Потому что, добавил Денисенко, определенная часть людей начинает понимать, что власть им врет, и ""то на самом деле большой позитив нашего информационного сопротивления против РФ". Он подчеркнул, что в дальнейшем нужно увеличить это давление, чтобы в РФ все больше людей понимали, что им врут.

"Задача нашего информационного сопротивления, нашей информационной войны не заключается в том, чтобы сейчас призвать кого-то к революции - ее не будет в РФ в ближайшее время, и на это не надо тратить усилия. Наши ключевые усилия надо направить на то, чтобы объяснять, что власть им врет о войне в Украине и чтобы они не хотели любой мобилизации", - подчеркнул Денисенко.

По его словам, для Украины важно, чтоб президент РФ Владимир Путин не смог провести мобилизацию на войну с Украиной.

Как сообщал УНИАН, пропагандистский кремлевский ресурс "Царьград" рассказал о героическом ранении 26-летнего российского военного Романа Кулаги, который, по логике оккупантов, защищал Белгородскую область от ВСУ.