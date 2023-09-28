Взрывотехники уничтожили опасные компоненты на месте.

Обломки ракеты обнаружили в Молдове в озере вблизи города Анений-Ной, что в 35 км от Кишинева. Взрывотехники уничтожили опасные компоненты на месте.

В Министерстве внутренних дел Молдовы сообщили, что обломки обнаружили еще 27 сентября в озере Харбовец. Правоохранители закрыли к нему доступ, на месте работает полиция, экстренные службы, карабинеры и пограничники, а также министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос

Взрывотехники искали оптимальное решение для извлечения взрывчатки. В итоге было принятр решение взорвать опасные компоненты на месте.

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Сообщается, что опасности для местного населения не было, вся территория изолирована. При это указано, что ближайшие дома расположены в километре от опасной зоны.

"Местные жители Хырбоваца сообщили властям, что в близлежащем озере они заметили некоторые компоненты, которые могли быть обломками ракеты, которая могла разбиться в этом районе. Власти подтвердили, что это обломки авиаракеты, и специалисты установят тип и ее происхождение", - указано в соощении.

Война в Украине - как страдают страны-соседи

16 декабря 2022 года армиия РФ выпустила по Украине более 70 ракет по объектам энергосистемы. Одна из российских ракет сбилась с курса и залетела на территорию Польши, где упала в лесу. В свою очередь заместитель министра обороны Марчин Осиепа заявил, что ракета имела муляж боеголовки для обмана системы ПВО и никому не могла нанести вреда.

Кроме того, из-за российских ударов по Одесской области постоянно страдает Румыния. В приграничных районах часто находят обломки российских дронов-камикадзе. Впервые их нашли 4 сентября, когда дрон упал и взорвался на территории Румынии во врея атаки на Измаильский порт.

26 сентября россияне снова атаковали дронами юг Одесской области, в результате паромный пункт пропуска "Орловка-Исакча" был временно закрыт.

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