Ранее в стране было зафиксировано падение российских дронов.

После многочисленных российских атак по украинским портам и падение дронов РФ на территории Румынии, страна начинает строительство укрытий жителей села, расположенного на берегу Дуная.

Об этом пишет румынское издание Digi24. В частности, большое количество военных и машин со строительными материалами заметили на территории общины Чаталкиой.

Известно, что на прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии одобрил строительство укрытий для жителей сел над Дунаем. Кроме того, в случае угрозы людям будут присылать оповещения.

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Позднее румынское Министерство национальной обороны заявило, что в населенном пункте Плауру, где и было зафиксировано падение дрона, начинают строительство двух укрытий для населения. Участие в этом процессе принимают 50 военных, также привлечено 20 единиц техники.

Издание пишет, что для возведения стен будут использованы бетонные конструкции. Предполагается, что укрытия будут размером 9,6 на 2 метра и высотой 1,5 метра. Примечательно, что в населенном пункте проживает всего несколько десятков человек.

Падение дронов РФ в Румынии

4 сентября во время атаки РФ по портовой инфраструктуре Одесской области один из ударных дронов оккупантов упал на территории Румынии. Сначала власти страны это не признавали, однако несколько дней спустя румынское Минобороны заявило, что обнаружило в районе Плауру обломки российского дрона.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. Впоследствии страна сообщила о падении российского дрона союзникам по НАТО. Позже в Румынии обнаружили обломки еще одного российского дрона.

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