Генсек альянса заявил, что пока нет подтверждения того, что атаки на страны НАТО являются целенаправленными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал опасные для стран НАТО обстрелы приграничья Украины, падение беспилотников на территории Румынии и ракет на территории Польши.

На совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве он подчеркнул, что пока нет подтверждения того, что атаки на страны НАТО являются целенаправленными, передает корреспондент УНИАН.

"НАТО решительно осуждает брутальную войну России против Украины... Она представляет огромный риск для всех членов альянса. И поэтому с начала войны и даже перед ней НАТО оказывает серьезную поддержку Украине. Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это является результатом целенаправленного нападения России на территорию альянса. Но российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют (ситуацию - УНИАН)...", - отметил он.

По его словам, НАТО усилило присутствие в странах, граничащих с Украиной, в том числе и в Румынии. Речь идет об увеличении количества войск и самолетов, установлении системы мониторинга ситуации на границе и осуществлении воздушного патрулирования.

Подение российских дронов в Румынии - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью 26 сентября российские террористические войска совершили очередную атаку Украины "шахедами". Враг атаковал дронами юг Одесской области, в результате чего в Измаильском районе зафиксировали попадание в припортовую инфраструктуру.

Также взрывы прогремели и вблизи паромного пункта пропуска "Орловка-Исакча" на границе Украины и Румынии. Из-за удара работа пункта пропуска была приостановлена.

Обломки запущенных Россией беспилотников обнаруживали на территории Румынии уже неоднократно. Впервые их зафиксировали 4 сентября. Тогда дроны упали и взорвались на территории Румынии, когда россияне атаковали Измаильский порт.

Впоследствии обломки российских дронов упали на территории Румынии 13 сентября. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку призвал население успокоиться. По его словам, Румыния не подвергается нападению, поэтому нет никакой опасности.

Кроме того, 15 ноября прошлого года во время массированных ракетных и дроновых атак по энергетике Украины на территории приграничного польского городка Пшеводов упала ракета. В результате погибли двое фермеров.

Недавно польские эксперты заявили, что ракета якобы была украинской.

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