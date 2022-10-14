Россиянка танцевала под видео со взрывами в Украине и провоцировала людей на проукраинских демонстрациях.

Следователи полиции и прокуратуры немецкого города Ландсгут провели обыск в квартире 30-летней россиянке, которая публично одобряла войну России против Украины и издевалась над украинцами на улицах.

Об этом пишет Bild.

30-летняя безработная россиянка Юлия П. выкладывала в соцсетях видеоролики, в которых она танцует под бомбардировки в Украине, издевалась над украинцами на улицах и провоцировала участников проукраинской демонстрации.

Видео дня

Женщину подозревают в том, что с мая 2022 года она пропагандировала и прославляла русскую вооруженную агрессию против Украины, публикуя соответствующие посты на различных интернет-платформах. В частности она распространяла пророссийскую пропаганду через Instagram и Tiktok. Ее аккаунты в этих соцсетях уже закрыты.

Сейчас Юлия П. сосредоточила свою деятельность в Telegram, где она призвала людей тратить как можно больше электроэнергии в Европе, потому что эти расходы автоматически пойдут на пользу России.

Во время обыска правоохранители изъяли у россиянки три смартфона и ноутбук. Расследование прокуратуры и уголовной полиции Ландсгута по подозрению в оскорблении и одобрении уголовно наказуемых преступлений продолжается.

Примечательно, что подозреваемая находится в Германии без действительного вида на жительство, однако депортация в Россию пока приостановлена.

Как к войне в Украине относятся россияне

В России почти 80% граждан поддержали "присоединение" так называемых "ДНР", "ЛНР", а также временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей к РФ. В опросе приняли участие полторы тысячи человек в 53 субъектах России.

По результатам исследования, 78% опрошенных поддержали аннексию, 7% высказались против. Другие либо затруднились с ответом, либо заявили, что согласны с аннексией "только некоторых территорий".

Россияне также охотно "сдают" правоохранителям собственных родственников с антивоенной позицией. В частности, мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, она "выражает антироссийские настроения" и настраивает их ребенка против властей РФ.

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