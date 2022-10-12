78% россиян считают, что результаты "референдумов" в так называемых "ДНР", "ЛНР" отражают мнение большинства жителей этих территорий.

В России почти 80% граждан поддержали "присоединение" так называемых "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Результаты опроса опубликовал фонд "Общественное мнение".

В опросе приняли участие полторы тысячи человек в 53 субъектах России. По результатам исследования, 78% опрошенных поддержали аннексию, 7% высказались против. Остальные либо затруднились с ответом, либо заявили, что согласны с аннексией "только некоторых территорий".

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37% респондентов считают, что "референдумы" в так называемых "ДНР", "ЛНР" были проведены своевременно, а 44% думают, что их нужно было провести раньше. 6% заявили, что "референдумы" не стоило проводить. Похожие ответы были получены на аналогичный вопрос о Херсонской и Запорожской областях.

78% россиян, согласно опросу, считают, что результаты "референдумов" в в так называемых "ДНР", "ЛНР" отражают мнение большинства жителей этих территорий. На вопрос о Херсонской и Запорожской областях показатель уверенности в честности "голосования" снизился до 68-69%, а количество не ответивших на вопрос выросло до 22-23%. При этом только 7-8% респондентов считают, что "референдумы" не отражают мнение большинства жителей аннексированных территорий.

Попытка аннексии украинских территорий Россией: что известно

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими захватчиками территорий не хотели принимать участие в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. За результатами, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Подозрение в коллаборационной деятельности получил главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник за проведение фейкового "референдума".