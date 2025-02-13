Министры иностранных дел подчеркнули, что Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности.

Страны Европы готовы укреплять поддержку Украины и требуют участия в любых переговорах по войне. Об этом говорится в Парижском заявлении министров иностранных дел Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, ЕС и Украины, опубликованном на сайте украинского МИД.

Отмечается, что эти страны разделяют цель предоставления Украине дальнейшей поддержки, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир, который "гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников".

"Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах", – добавляется в заявлении.

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Министры также отметили, что Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности, а справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности.

"Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонительных возможностей", – резюмируют главы МИД.

Война в Украине: другие заявления

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем". Возможность выхода на границы 2014 года американский лидер считает маловероятной, хотя и допускает, что Украине удастся вернуть часть захваченных Россией территорий.

В то же время новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Кроме того, по его словам, членство Украины в НАТО не является реалистичным. Эту позицию разделяет и сам Трамп.

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