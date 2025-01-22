По мнению аналитиков, у президента США есть два основных пути относительно его стратегии по прекращению войны.

Президент США Дональд Трамп может заключить сделку с правителем России Владимиром Путиным "через голову Украины", пишет Радио Свобода.

"Все еще есть опасения, что Трамп заключит сделку с Путиным, а затем скажет Украине, что они должны ее принять, иначе он приостановит помощь США Украине", - отметила бывший французский дипломат в Европейском совете по международным отношениям Мари Дюмулен.

По мнению аналитиков, у Трампа есть два основных пути относительно его стратегии по прекращению войны, которая все еще формируется:

Видео дня

первый - подтолкнуть Украину к переговорам, приостановив ключевую военную поддержку и принудив ее к мирному соглашению на невыгодных условиях;

второй - усилить давление на Россию с помощью новых санкций и увеличения военной помощи Украине.

Как отметила Дюмулен, "на данный момент все варианты еще возможны".

Выберет ли Трамп второй путь, еще предстоит увидеть, особенно с учетом того, что во время предвыборной кампании он грозился прекратить финансовую поддержку Украины и критиковал администрацию Байдена за "неограниченное финансирование защиты иностранных границ", напомнили в издании.

"Россия никогда не сигнализировала о готовности к компромиссу. Основные варианты Трампа - принять условия Москвы или попытаться изменить их", - акцентировала бывший дипломат Дюмулен.

Указывается, что по мере того, как темпы переговоров будут набирать обороты, Трампу может быть сложно усадить Россию за стол переговоров. Аналитики высказывают мнения, что, несмотря на тяжелые потери на поле боя, Путин считает, что он побеждает.

"Это может заставить Трампа попытаться использовать рычаги давления, в том числе введение более жестких санкций против российской экономики", - добавили в Радио Свобода.

Так или иначе, как заявил бывший посол Украины в США Олександр Моцик, сейчас Киев должен быть готов к шквалу дипломатии и не пугаться контактов между Москвой и Вашингтоном:

"На первом этапе Украина будет вести переговоры с Соединенными Штатами, и Россия - с Соединенными Штатами. Затем Соединенные Штаты рассмотрят позиции обеих сторон и на основе этого смогут сделать некоторые предложения".

Трампу врут об Украине: заявление Зеленского

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме 21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в окружении американского лидера Дональда Трампа есть лица, которые доносят ему дезинформацию и пророссийскую позицию относительно Украины:

"Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали, чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше для того, чтобы он четко понимал детали и риски".

Вас также могут заинтересовать новости: