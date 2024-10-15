Страны Европейского Союза и Персидского залива столкнулись с разными формулировками того, как должно выглядеть осуждение России.

Европейский Союз работает над тем, чтобы добиться от стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иран, Ирак и т. д.) принятия ряда "проукраинских" обязательств перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе (17-18 октября), говорится в проекте заявления.

Саммит ЕС и стран Персидского залива был задуман в качестве "демонстрации единства", по всем вопросам, включая безопасность, энергетику и торговлю, пишет Politico. Однако, как сообщается, вместо "единства" в совместном заявлении подчеркивается "напряженность споров между ЕС и странами Персидского залива по поводу войны России в Украине".

СМИ пишет, что Европейский Союз предложил формулировку, призывающую все страны прекратить материальную помощь России и осудить Иран за предоставление вооружения (ракет и беспилотников), которые оккупанты используют против Украины. В свою очередь страны Персидского залива "заинтересованы в более общей формулировке", в которой говорится о призыве прекратить отправлять оружие в "зону конфликта" со всех сторон.

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Журналисты предполагают, что возможным решением этой ситуации может являться удаление этого параграфа из совместного заявления. Кроме того, страны Персидского залива предлагают исключить пункт с обещанием "улучшить совместную работу по обходу санкций".

"И все же, хотя самые спорные вопросы, похоже, не будут обсуждаться, обе стороны, похоже, нашли общий язык по нескольким направлениям. Согласно документу, они осудят шквал ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает острую озабоченность с приближением зимы, хотя Россия в тексте прямо не названа", - говорится в материале.

Эксперты уточняют, что в документе не были упомянуты "углубляющиеся" отношения ЕС с Катаром — страной, которая продает европейским странам все большие объемы сжиженного природного газа после отказа от российских энергоносителей.

Другие новости о странах Ближнего Востока

Ранее УНИАН сообщал, что в Саудовской Авравии угрожают обвалить цены на нефть до критической отметки. Это может случитьсь из-за "мошенников" в ОПЕК+.

Кроме того, Россия раздражает не только Китай, но и неядерные страны Глобального Юга. В частности, из-за того, что Россия может предоставлять оружие хуситам.

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