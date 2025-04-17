По его мнению, меры по укреплению доверия между сторонами являются важными элементами для начала мирного процесса.

В Париже состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран - участниц "коалиции желающих". Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы отметили преданность мирным усилиям совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. Еще раз подчеркнули, что необходимо именно полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде", - написал он.

По его словам, стороны провели конструктивную и позитивную дискуссию о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

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"Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине, и обменялись мнениями относительно практической реализации этого этапа. Отдельно отметили важность гуманитарного измерения - возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников", - добавил Ермак.

По его мнению, такие меры по укреплению доверия являются важными элементами для начала мирного процесса.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог встретился с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Об этом он сообщил в Х.

"Приятно встретиться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны", - написал Келлог.

Встреча в Париже - детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе.

Министр подчеркнул, что переговоры, которые состоялись, и следующая встреча являются свидетельством того, что Европа получила место за столом переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе Дональда Трампа по скорейшему прекращению войны и отметил готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами.

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