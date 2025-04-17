Говорили об Украине, таможенных тарифах и Ближнем Востоке.

В Париже завершилась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Дискуссии были сосредоточены прежде всего на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, а также на работе коалиции желающих под сопредседательством Франции и Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

Смогли ли стороны договориться до чего-то конкретного - не уточняется.

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Кроме того, как заявили в пресс-службе Макрона, на встрече также обсудили другие текущие вопросы, в частности проблему таможенных пошлин между Европой и США и ситуацию на Ближнем Востоке.

Рабочий саммит в Париже

Как писал УНИАН, ранее сегодня в Париже украинская делегация топ-чиновников провела встречу с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии. Обсуждали пути к справедливому и длительному миру, в том числе полному прекращению огня, а также сценарии послевоенной поддержки Украины европейцами.

По словам президента Владимира Зеленского, формат этой встречи не предусматривал обсуждение вопроса территорий в рамках мирного урегулирования войны в Украине.

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