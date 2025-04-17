В Госдепе отметили, что мир в Украине "возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения".

В четверг, 17 апреля 2025 года, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщается на сайте Госдепа. Отмечается, что стороны говорили о войне в Украине – в частности, о встрече американской команды с представителями Украины и европейскими союзниками в Париже.

"Госсекретарь передал своему российскому коллеге тот же месседж, который американская команда передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Ободряющий прием в Париже американской концепции показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", – говорится в сообщении.

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Встреча в Париже: основное

17 апреля в Париже состоялась встреча французского президента Эммануэля Макрона с государственным секретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны говорили об Украине, таможенных тарифах и Ближнем Востоке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что состоялись встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих". По его словам, состоялась дискуссия о путях к полному прекращению огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Кроме того, стало известно, что с Ермаком и Умеровым в Париже встретился спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

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