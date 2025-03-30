Сообщается, что Украина даже не предупредила американскую сторону о готовящейся операции.

США были разгневаны, когда Украина в середине апреля 2022 года поразила крейсер "Москва" и не сообщила американской стороне об этом.

Примерно за две недели до встречи в Висбадене, американские и украинские военно-морские офицеры проводили очередной сеанс обмена разведывательной информацией, когда на их радарах появилось "нечто неожиданное", пишет The New York Times.

По словам бывшего высокопоставленного американского военного, американцы тогда сообщили, что это был именно крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота России. И украинцы его вскоре успешно отправили на дно.

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Это стало выдающейся победой — демонстрацией украинского мастерства и российской некомпетентности. Но этот эпизод также отразил разрозненное состояние украинско-американских отношений в первые недели войны.

"Американцы были удивлены, что у Украины вообще есть ракеты, способные поразить корабль; и обеспокоены, потому что администрация Байдена вовсе не намеревалась давать Украине возможность атаковать столь мощный "символ российской силы", - говорится в материале.

Другие новости про крейсер "Москва"

Ранее УНИАН сообщал про новые факты о потоплении крейсера "Москва". "Это была одна из тех операций, которые происходят в достаточно короткое время. Не могу сказать, что мы к ней не готовились. Поэтому это такая синергия - немного удачи, много подготовки и, соответственно, расчета", - рассказывал как-то в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказывал, в чем заключалась главная ошибка России в этой истории. По его словам, проблема оккупантов была в том, что они не ожидали каких-либо действий со стороны Украины в сторону крейсера.

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