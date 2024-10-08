Вся операция по потоплению крейсера состоялась примерно за час.

Уничтожение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва" в 2022 году стало знаковым событием, которое изменило ситуацию на Черном море. В Военно-морских силах ВС Украины сегодня рассказали новые детали этой операции, во время которой были применены две украинские ракеты "Нептун".

"Это была одна из тех операций, которые происходят в достаточно короткое время. Не могу сказать, что мы к ней не готовились. Поэтому это такая синергия - немного удачи, много подготовки и, соответственно, расчета. Да - отработала фактически вся вертикаль наших Военно-морских сил... Сама операция длилась чуть больше часа. Здесь следует отметить и обнаружение цели, и уничтожение произошло за счет береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС по согласованию, конечно, по вертикали", - рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, для врага это стало неожиданностью, а важно то, что операция осуществлена за счет применения украинских систем вооружения.

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"Это также стало знаковым событием, потому что разрабатывался этот комплекс именно для этого. Это было не первое его удачное применение. Уже до этого с украинскими "Нептунами" имел возможность познакомиться один из фрегатов - носитель крылатых ракет типа "Калибр" - в Черном море, после чего он отправился на ремонт", - говорит спикер.

Он добавил, что ВМС ВСУ в определенной степени помогло российское разгильдяйство, превосходство, за которые противник достаточно дорого заплатил - потерял крейсер "Москва", который имел три эшелона противовоздушной обороны. В то же время, по словам Плетенчука, сложилось впечатление, что два из них просто были "пустыми" - на постах были соответствующие военнослужащие.

На этом крейсере, по данным спикера, штатных средств для отражения воздушных атак было более чем достаточно. В частности, три вида вооружений дальнего радиуса действия - аналог системы "С-300", среднего - "Оса" и ближнего - соответствующие установки, которые могут плотным пулеметным огнем поражать скоростные цели, но "они не сработали".

Из-за того, что ЧФ РФ потерял корабль первого ранга и после этого флагманом стал корабль второго ранга, флот автоматически стал флотилией.

"Это не унижение, это - формальность... "Москва" должна была прикрывать с воздуха всю группировку, это вообще даже не морского базирования крейсер, а океанического. И для его возможностей это была лужа, но произошел случай, когда можно в "чайной ложке утонуть", - пояснил Плетенчук.

В то же время он отметил, что врага недооценивать не следует. Сейчас у него остаются активными три подводные лодки 636-го проекта, которые являются носителями "Калибров", три ракетных корабля "Буян-М" (каждый имеет по 8 пусковых установок под ракеты) и два фрегата - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые также являются носителями "Калибров".

"Из хороших новостей - то, что они не модифицированы. То есть, кроме "Калибров", другие образцы ракет они запускать не могут", - акцентировал спикер ВМС ВСУ. Он уточнил, что "знаменитая" модульность этих кораблей, о которой ранее сообщали, не соответствует действительности.

По данным спикера, сейчас на дежурстве в Черном море находятся две субмарины с "Калибрами", другие ракетоносители, которые недавно наблюдались в акватории, вернулись, вероятно, в Новороссийск.

Что собой представляла "Москва"

Напомним, "Москва" (первое название - "Слава") - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ РФ. Участвовал в военных конфликтах в Грузии и Сирии, в блокаде украинского флота в Крыму в 2014 году и полномасштабном вторжении в Украину. В частности, участвовал в захвате острова Змеиный возле Одессы.

В апреле 2022 года из-за попадания украинских противокорабельных ракет "Нептун" получил серьезные повреждения. Впоследствии флагман затонул во время буксировки.

По предположению Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость "Москвы" составляла 750 млн долларов.

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