По словам Степана Якимяка, крейсер "Москва" вышел в море для длительных задач.

На уничтоженном российском крейсере "Москва" могли быть ракеты с ядерными боевыми частями. Об этом в интервью совместному подкасту Украинской правды и Центра оборонных стратегий рассказал капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Центра оборонных стратегий Степан Якимяк.

По его оценке, из шестнадцати ракет, которые находились на корабле, по меньшей мере две, а, возможно, до четырех имели ядерные боевые части.

"Я не видел никаких секретных документов по этому вопросу, но из практики и опыта боевой подготовки, выходов на боевую службу, а это "специальная военная операция", корабль должен быть полностью боеготов к выполнению ближайших и дальнейших задач, а ядерная война и возможность отражения ударов от НАТО - это ее элемент", - сказал эксперт.

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Якимяк убежден, что крейсер "Москва" вышел в море для длительных задач:

"Да, он возвращался периодически, непосредственно с 6 по 10 апреля он был в Севастополе для пополнения запасов. Скорее всего, что пополняли топливо, еду, возможно, определенные замены личного состава. Но вероятно, что там были также ракеты с ядерными боевыми частями".

Ликвидация крейсера "Москва"

В апреле 2022 года российский крейсер "Москва" поразили украинские ракеты. Впоследствии корабль затонул во время буксировки. По данным экспертов, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость "Москвы" составляла 750 млн долларов.

Недавно в ВМС раскрыли новые факты об уничтожении крейсера "Москва". Там отметили, что ВСУ в определенной степени помогло российское разгильдяйство и высокомерие, за которые противник достаточно дорого заплатил.

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