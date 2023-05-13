Крейсер русских был снаряжен крылатыми ракетами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вспоминая бой за Черное море весной 2022-го, указал на важную стратегическую роль в потоплении ракетного крейсера "Москва" ЧФ РФ, а также рассказал, чем бы грозила Украине оккупация Змеиного.

В интервью Дмитрию Комарову Залужный напомнил, что крейсер россиян был снаряжен крылатыми ракетами.

"Потопление крейсера "Москва" имеет для нас, в том числе, стратегическое значение. Это был носитель крылатых ракет. Но, отвечая на вопрос, полностью ли мы выполнили свои планы, хочу сказать, что нет. Такую работу мы продолжаем. Обязательно доберемся и до "Григоровича" (фрегата проекта 11356г "Адмирал Григорович"- ред.), и до "Эссена" (фрегат того же проекта "Адмирал Эссен" - ред.)... это вопрос времени", - отметил Залужный.

Видео дня

Залужный сравнил "Москву" с военными колоннами россиян, которые в феврале-марте 2022-го двигались в сторону Киевской области и были сожжены украинскими военными. В недооценке противника, по словам генерала, была главная ошибка оккупантов.

"Крейсер "Москва" - это как огромные колонны, которые двигались в сторону Киевской области. "Не-боязнь" сопротивления, невозможность (у россиян - ред.) представления того, что "вторая армия мира" может быть кем-то поражена или уничтожена. (Россияне - ред.) затянули те колонны под Киев, которые мы сожгли, так же затянули это ржавое корыто непосредственно в зону поражения - и соответственно, мы смогли воспользоваться шансом. Параллельно - там еще кое-кто и кое-что нормально "получили", но оставим это пока в истории", - рассказал Залужный.

В то же время, по словам Залужного, деоккупация Змеиного была важна прежде всего восстановлением безопасности для украинской боевой авиации. "Имеет ли стратегическое значение Змеиный как узел обороны? Нет. Русские совершили очень огромную ошибку, когда позатягивали туда людей и ракеты, потому что думали, что там будет существовать их военный гарнизон. Однако нам надо было его освободить, потому что те (российские - ред.) ПВО на Змеином достаточно серьезно перекрывали собой территорию Украины. Их ракеты могли залетать на достаточно значительную территорию, что затрудняло работу авиацию", - пояснил главнокомандующий.

Потопление крейсера "Москва" - главное

13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва" был подбит несколькими ракетами "Нептун". Удар вызвал детонацию боекомплекта на борту. Судно буквально сгорело в море - до того, как его попытались эвакуировать.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требуют от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы", а не в результате военных действий.

По словам министра обороны Алексея Резникова, потопление "Москвы" повлекло цепную реакцию событий, которые значительно усилили позиции Украины и ослабили Россию.

Впоследствии, в июле 2022-го, деоккупировать удалось и остров Змеиный, присутствие русских там оказывало давление на судоходство в Черном море, а также грозило ударами по югу Украины. Освобождение острова позволило Украине открыть "зерновой коридор".

Потери Черноморского флота - данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Одна из масштабных операций на ЧФ России была осуществлена в октябре 2022-го. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте. Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) остается крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва".

Как писал российский "Проект" в декабре 2022-го, Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава.

Вас также могут заинтересовать новости: