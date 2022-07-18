Изначально было понятно, что санкций против России придется долго придерживаться, отметил глава правительства Германии.

С Российской Федерации не будут сняты санкции, если мир наступит на условиях, которые она навяжет.

Было изначально понятно, что введенные против РФ ограничительные меры придется сохранять на протяжении длительного времени, приводит слова канцлера Германии Олафа Шольца Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, многие немцы страдают от высоких цен на продукты и бензин, а также с тревогой ожидают платежки за потребленную электроэнергию.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе на протяжении длительного времени, нам было понятно изначально. Нам также понятно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - сказал чиновник.

Напомним, страны Европейского Союза, в частности, Германия, ужесточили санкции против РФ после того, как российская армия рано утром 24 февраля осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

15 июля Еврокомиссия одобрила общую позицию для нового пакета санкций против российской стороны с целью сохранения и укрепления эффективности предыдущих шести пакетов ограничительных мер.

Новый пакет санкций предусматривает введение запрета на импорт в Евросоюз российского золота, а также усиление экспортного контроля над товарами двойного назначения и новейшими технологиями.

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